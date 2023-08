Olga Carmona reacciona a la noticia de la huelga de hambre de la madre de Rubiales: "Es una pena..."

Olga Carmona, una de las capitanas de la selección española de fútbol y autora del gol que le dio el título de campeona del mundo ante Inglaterra en Sídney, ha recibido este lunes un homenaje en el Ayuntamiento de Sevilla.

La campeona del mundo se ha mantenido ajena, dentro de lo posible, a la polémica que se produjo en la final del Mundial de Australia: el beso no consentido del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas.

La capitana de la selección ya mostró públicamente su apoyo a su compañera y este lunes lo ha vuelto a hacer. "Sí, claro que apoyo a Jenni. Yo, además, puse un tuit en el que apoyaba a Jennni Hermoso, pero en este caso no quiero hacer ningún tipo de comentario, está todo en mano de los encargados y yo me encargo del día a día y de disfrutar de todos los actos" de reconocimiento por el Mundial conquistado, ha declaro a los periodistas tras el homenaje.

La polémica del 'caso Rubiales' continúa y este lunes se conocía que la madre del ya ex presidente de la RFEF se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la "cacería, inhumana y sangrienta" que, según considera, se está haciendo con su hijo "con algo que no se merece".

Olga Carmona se ha enterado de esta noticia mientras respondía a las preguntas de una periodista en 'Espejo Público'. "Me acabo de enterar de esto", ha asegurado. "Pero ya lo he dicho, yo no me quiero a meter", ha reiterado.

La jugadora ha querido recordar que lo más importante es el triunfo histórico de la selección y no debe olvidarse. "Es una pena que con lo que hemos conseguido el foco se ponga en otro lado. Somos campeonas del mundo y eso no lo podemos olvidar".

Asimismo, la sevillana ha asegurado que está centrada "en disfrutar de todo lo que está viniendo gracias al Mundial" y en desconectar con su familia.