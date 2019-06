Oficial. El Real Madrid tendrá equipo femenino

El Real Madrid ha informado este martes haber alcanzado un acuerdo con el Club Deportivo Tacón para fusionarse "por absorción" de cara a la temporada 2020/21, según aprobó la Junta Directiva de la entidad blanca, que someterá a votación dicho compromiso en la próxima Asamblea General de socios.

"Durante esta próxima temporada 2019-2020, el primer equipo del C.D. Tacón entrenará y jugará sus partidos en la Ciudad Real Madrid, en un marco de colaboración transitoria entre ambos clubes", añadió el club que preside Florentino Pérez, que estará en la élite en dos temporadas.

De esta forma, el Real Madrid comenzará a jugar este curso en la Liga Iberdrola, pero será en la campaña 19-20 cuando comience a competir únicamente con su nombre dada la futura absorción del Tacón, recién ascendido en la campaña que acaba de terminar. Esta decisión, una vez aprobada por los socios merengues, también deberá recibir "luz verde" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Florentino Pérez, que llevaba años valorando la creación de una sección femenina, ya explicó en la última asamblea que el objetivo era crear un equipo desde la base. "Queremos hacer una sección femenina desde el amateurismo, una sección de formación", comentó Pérez hace un año.

"No se trata de hacer un equipo y traernos a una alemana, a una brasileña... eso no lo vamos a hacer porque no está en el sentir del madridismo. Pero sí merece una sección amateur", añadió el máximo responsable de la casa blanca.

Sin embargo, el club blanco ha optado por esta fórmula para comenzar su andadura en la Primera División del fútbol femenino español, donde ya compiten hasta 11 equipos -de los 16 participantes- en la Liga Santander (Atlético, Barça, Levante, Athletic, Betis, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Sevilla, Rayo y Málaga).

Esta decisión por absorción se toma después de abordar diferentes posibilidades para comenzar a competir este curso. Al no ser posible porque el CD Tacón no es una Sociedad Anónima Deportiva, el Real Madrid ha optado por el patrocinio de la entidad madrileña hasta su completa absorción dentro de un año.