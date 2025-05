Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dean Huijsen

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del defensa central Dean Huijsen para las próximas cinco temporadas. El central, procedente del AFC Bournemouth ha jugado también en la Serie A de Italia en la Juventus y la Roma. Además, debutó con la selección española en los últimos partidos de cara a la clasificación de la Nations League.

Huijsen, de tan solo 20 años y 1,97 metros de altura, está nominado a mejor jugador joven de la Premier League 2024-2025. Desde hace varios días los rumores sobre la llegada del central hispano-neerlandés habían ido en aumento.

En cuanto a las cifras del traspaso, rondan los 59,3 millones de euros. Tal y como ha informado Marca, se pueden abonar en tres pagos y el 10% de la plusvalía le corresponde a la Juventus, por lo que las cuentas quedan así: el Bournemouth pagó 15 millones más tres de bonus a la Juve. Entonces, si el Madrid paga esos 59 millones, la Juve se llevará el 10% de esos 44 millones.

De esta manera, Huijsen estará disponible para disputar el Mundial de Clubes, el único título que le queda por disputar al club blanco esta temporada. Es el primer fichaje anunciado por el Real Madrid de cara a la temporada que viene, aunque suenan otros como el jugador del Liverpool, Alexander Arnold.

Con el fichaje de Huijsen, el club blanco refuerza una posición muy castigada por las lesiones esta temporada. Primero cayó Militao, después Carvajal y luego Rüdiger, mientras que Alaba no ha vuelto al 100% de su lesión y Tchouameni no ha rendido como se esperaba en esa posición. Por eso, Carlo Ancelotti ha tenido que hacer malabares en la línea defensiva a lo largo de la temporada, ya que el Madrid no fichó a nadie en invierno.