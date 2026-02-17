Nico se rompe y estará tres semanas de baja

“El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, informó el parte médico, que no especifica periodo de baja, como es habitual, aunque este tipo de lesiones necesitan al menos tres semanas de recuperación para volver a la competición.

La baja de Nico, que sintió molestias en el encuentro de este domingo contra el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a pruebas para evaluar el alcance de la dolencia, se suma en la lista de bajas para los próximos encuentros a Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular y ya no jugó ninguno de los últimos tres choques contra Betis, Barcelona y Rayo.