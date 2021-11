El Newcastle se quiere llevar a Emery

Lo que tan solo parecía un rumor se puede acabar convirtiendo en uno de los bombazos de la temporada: el Newcastle viene en serio a por Emery y podría dejar al Villarreal sin entrenador a mitad de temporada. Según “The Athletic” y “The Times”, las urracas habrían elegido al técnico vasco para ocupar su banquillo de forma inmediata.

El conjunto británico busca nuevo entrenador desde la reciente destitución de Steve Bruce y ha puesto sus ojos sobre Unai Emery. El Newcastle, recientemente comprado por el fondo de inversión Public Investment Fund, estaría dispuesto a indemnizar al Villarreal con 6 millones de euros para llevarse a su técnico esta misma semana.

Y es que el nuevo dueño del club no es otro que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, cuya fortuna supera los 320.000 millones de euros. Su intención es la de formar un megaproyecto, al estilo del City o el PSG, pero la realidad del club es que ahora mismo ocupa puestos de descenso. Un reto para Emery en el que el dinero nunca sería un problema.

Emery y el Villarreal, a la espera

El Newcastle cree que Emery es el técnico perfecto para su proyecto ya que a su experiencia en la Premier (donde entrenó al Arsenal) suma el hecho de haber estado al frente de un gran proyecto como el del PSG y al de equipos importantes del fútbol español como el Sevilla, el Valencia o ahora el Villarreal.

El técnico vasco aseguró ayer en la rueda de prensa previa al partido de hoy con el Young Boys que no sabía nada del Newcastle. Es el mismo mensaje que repite el Villarreal. Aunque el club amarillo no vería como un drama la salida de su entrenador: el equipo no pasa por su mejor momento e ingresarían una buena cantidad de dinero.

Según la prensa inglesa, el Newcastle quiere que Emery dirija al equipo este mismo fin de semana ante el Brighton. Tras la cita Champions de este martes, las siguientes 48 horas pueden ser claves para conocer el futuro de Emery… y el del banquillo del Villarreal.