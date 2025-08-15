El Neman Grodno será el rival del Rayo en la previa de la Conference

El equipo bielorruso, que llegaba teniendo que remontar el 2-0 de la ida, consiguió la proeza y eliminó al Kĺ Klaksvík. Tras una segunda parte en la que los tantos de Gulzhigit Borubaev en el 80 y el ucraniano Yuriy Pantya en el 84, mandaron el partido a la prorroga en la que se mantuvo el mismo marcador (2-2).

En la tanda de penaltis el Neman Grodno mostró su solidez anotando todos los penaltis, y aprovechó el error de Patrik Johannesen, para clasificarse a los playoffs (5-4). La ida de la eliminatoria se disputará el 21 de agosto en Hungría, debido a que Bielorrusia está sancionado por UEFA al ser un aliado de Rusia en su invasión a Ucrania, mientras que la vuelta será el 28 de agosto en Vallecas.