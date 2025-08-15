rayo vallecano

El Neman Grodno será el rival del Rayo en la previa de la Conference

El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos de la Conference League, tras remontar en su eliminatoria y ganar al Kĺ Klaksvík en la tanda de penaltis por 5-4.

EFE

Madrid |

El equipo bielorruso, que llegaba teniendo que remontar el 2-0 de la ida, consiguió la proeza y eliminó al Kĺ Klaksvík. Tras una segunda parte en la que los tantos de Gulzhigit Borubaev en el 80 y el ucraniano Yuriy Pantya en el 84, mandaron el partido a la prorroga en la que se mantuvo el mismo marcador (2-2).

En la tanda de penaltis el Neman Grodno mostró su solidez anotando todos los penaltis, y aprovechó el error de Patrik Johannesen, para clasificarse a los playoffs (5-4). La ida de la eliminatoria se disputará el 21 de agosto en Hungría, debido a que Bielorrusia está sancionado por UEFA al ser un aliado de Rusia en su invasión a Ucrania, mientras que la vuelta será el 28 de agosto en Vallecas.

