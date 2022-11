España quedó encuadrada en el grupo E del Mundial de Qatar junto a Alemania, Costa Rica y Japón. Según MisterChip, se trata de un grupo en el que no hay ninguna selección fácil, pese a que los favoritos son la propia Selección y el conjunto alemán: "Ni Costa Rica ni Japón serán rivales sencillos, son justo las selecciones que se le suelen atragantar a España".

La España de Luis Enrique

"La selección española es una de las cinco o seis favoritas para ganar la Copa del Mundo. Evidentemente no es la gran favorita. Las grandes favoritas para mí y también para las casas de apuestas son Brasil, Argentina y Francia. Yo en ese grupo metería obviamente a España, a Inglaterra, a Bélgica y a Portugal, pero todas más o menos al mismo nivel", pronostica MisterChip.

Por parte de España, habrá muchos debutantes en una Copa del Mundo, con un bloque que ha formado Luis Enrique en el que los más estables son Unai Simón, Laporte, Busquets, Gavi, Pedri y Morata. A partir de ahí, el seleccionador puede variar sus piezas en una selección que es capaz de lo peor (perder 1-0 en Kiev contra Ucrania) a lo mejor (meter seis tantos a Alemania). MisterChip aventura que habrá "unas cuantas tandas de penaltis", por lo ajustados que suelen ser los partidos de España: "Viendo lo que vimos en la Eurocopa, esa tanda de penaltis contra Suiza o Italia se va a repetir y espero que tengamos más suerte en esta ocasión".

Alemania llega con dudas

De lo que no hay dudas es de Alemania. El equipo bávaro es el que tiene que pelear con la selección española la clasificación para la siguiente ronda, aunque MisterChip no espera mucho del equipo de Hansi Flick: "Tengo sensaciones parecidas a Rusia, donde no pudieron superar ni su grupo. No la veo tan mal como entonces, tiene muy buenos jugadores y es capaz de poner en apuros a cualquiera, pero no es la selección firme de otros años y también podría perder con cualquier equipo de un nivel más o menos medio alto".

Costa Rica y Japón, equipos "durísimos"

En cambio, Costa Rica vive al otro lado de las previsiones para la siguiente fase de la Copa del Mundo. No obstante, tiene una base del equipo con los jugadores de los últimos tiempos. El debut de España se produce precisamente ante los costarricenses, un partido que se prevé "durísimo" y que va a marcar el devenir del grupo: "Son jugadores que nos conocen muy bien, casi todos han pasado por LaLiga y será un partido de alta tensión".

Japón completa la nómina del grupo E, con futbolistas ya asentados en Europa y un equipo que puede poner en complicaciones a cualquiera. Por ello, se trata de un grupo "bastante abierto", a juicio de MisterChip, con un pronóstico claro: España y Alemania deberán pasar, pero todos los equipos podrían sumar puntos y el cruce en octavos lleva al grupo en el que se encuentran Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos.