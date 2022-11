El Real Madrid realiza un examen médico a Benzema para ver el alcance de la lesión

"Mi ambición es ahora ganar el Mundial con Francia", aseguró un emocionado Karim Benzema nada más ganar el Balón de Oro en octubre pasado. Sin embargo, una lesión ha roto el sueño del francés, que ha tenido que abandonar la concentración con su selección debido a un desgarro muscular que sufrió el sábado durante el entrenamiento a tres días de su debut en Qatar.

El enviado especial de Onda Cero al Mundial, Alberto Pereiro, conecta desde el hotel de concentración para informar de la última hora sobre el estado de salud del jugador. Benzema salió anoche del hospital a las 02:30h y esta misma mañana a las 08:08h abandonaba la concentración rumbo al aeropuerto para coger un avión con destino Barajas, adonde ha llegado alrededor de las 13:00h para que el Real Madrid le realice un examen médico que determine el alcance de la lesión, un desgarro muscular.

El propio Benzema lamentaba su baja en el torneo y aseguró que tenía que "pensar en el equipo", como siempre "ha hecho". "En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!", escribe Benzema en su cuenta de Instagram.

La Federación francesa informó en un comunicado que se trataba de una "lesión en el cuádriceps izquierdo" por la que "el delantero del Real Madrid se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial".