Muere Raúl Ramírez, portero de 19 años del Colindres, tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido de este fin de semana

El fútbol cántabro está de luto. Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres, de tan solo 19 años, ha fallecido este lunes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, tras no poder superar las graves consecuencias de un golpe fortuito en la cabeza sufrido durante el partido que su equipo disputaba el pasado sábado frente al Revilla, en Tercera RFEF.

El accidente se produjo tras un choque con un jugador rival. Ramírez sufrió una parada cardiorrespiratoria en el mismo terreno de juego y otra en la ambulancia que lo trasladaba al hospital, donde ingresó en estado crítico en la UCI. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, el joven guardameta no logró recuperarse.

La tragedia ha conmocionado a Cantabria. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, expresó su pesar a través de sus redes sociales, donde destacó que se trataba de “un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro”, trasladando su “cariño” a la familia, los amigos y a todo el entorno del fútbol regional.

La Federación Cántabra de Fútbol también ha mostrado sus condolencias y ha decretado tres días de luto oficial. Además, en todos los partidos que se disputen este fin de semana se guardará un minuto de silencio en memoria de Ramírez. “El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto”, señaló la entidad en un comunicado.

Mientras tanto, familiares del portero se desplazaron desde Valencia hasta Cantabria en medio de las complicaciones por las inundaciones que afectan al trayecto. Fuentes cercanas confirmaron además que la familia ha decidido donar los órganos del joven.

El Club Deportivo Colindres y el conjunto rival, el Revilla, han recibido numerosas muestras de apoyo por parte de aficionados, clubes y entidades deportivas de toda España, que han querido arropar a los más cercanos al futbolista en estas horas de dolor.