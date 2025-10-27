Muere Jorge Casado, futbolista de la cantera del Zaragoza a los 15 años

El fútbol español está de luto tras la muerte de Jorge Casado, futbolista de cadete del Real Zaragoza a los 15 años de edad. El club aragonés hacía oficial su fallecimiento a través de un comunicado en su página web y decretaba un día de luto oficial. Además, la ciudad deportiva ha paralizado por completo su actividad y el primer equipo solo ha salido al campo para guardar un minuto de silencio.

"El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años". El club, "devastado ante la trágica noticia y consternados por la pérdida" ha trasladado todo su "cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles" a su familia. Jorge ha muerto en su casa de madrugada por causas naturales.

Era socio del Zaragoza desde niño y entró a formar parte de la cantera desde alevines, después de pasar por el CD Ebro. Esta era su sexta temporada en el club. Según el comunicado, era "muy querido en el vestuario" y su pérdida "deja un vacío irremplazable en su equipo y en el Real Zaragoza".

Era uno de los futbolistas imprescindibles en el once inicial del equipo. Equipos como el FC Barcelona o el Valencia se habían mostrado interesados en incorporarlo a sus filas, pero Casado había decidido continuar en el Real Zaragoza con el objetivo de debutar en un futuro en el primer equipo.

Que todos te quisieran tanto es porque eras una persona extraordinaria

La mayoría de clubes tanto de primera división como de segunda y otras categorías han mostrado sus condolencias al equipo y a la familia. El Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club, el Betis, la Federación Española de Fútbol, así como el Casademont Zaragoza -el equipo de baloncesto de la ciudad- han publicado mensajes de apoyo en las redes sociales.

Uno de los mensajes más emotivos es el que ha compartido el exjugador del Zaragoza, Xavi Aguado, quien se ha mostrado "destrozado". Aguado tuvo a Jorge como alumno de su campus desde los seis años: "Eras el alma del mismo. Nunca será lo mismo sin ti" y ha señalado lo que decía el Zaragoza en su comunicado: "Que todos te quisieran tanto es porque eras una persona extraordinaria".

También se ha hecho eco de la muerte de Jorge Casado, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que a través de un mensaje en redes sociales, ha lamentado su pérdida y ha mandado "un abrazo enorme a su familia y compañeros en estos momentos tan difíciles".