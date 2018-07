Los motivos de Lucas Hernández para ir con Francia: "Ni siquiera tuve que reflexionar"

El lateral del Atlético de Madrid Lucas Hernández reconoció que España le ha dado "todo" desde el punto de vista personal y futbolístico, pero cuando el seleccionador francés, Didier Deschamps, lo llamó para jugar con los 'bleus' no dudó porque se trataba de defender la camiseta del que considera su país.

"Francia es mi país. Es un orgullo defender su camiseta", señaló hoy Hernández en una conferencia de prensa durante la concentración con su selección en Clairefontaine, después de disputar su primer partido el pasado viernes, un amistoso frente a Colombia.

Ante los periodistas franceses que le preguntaron, señaló que se habían entendido mal sus palabras en una entrevista reciente sobre su relación con España, y quiso dejar las cosas claras.

"Ni siquiera tuve que reflexionar"

"Cuando digo que España me lo ha dado todo a nivel personal y futbolístico -puntualizó- es verdad. He estudiado allí, mi trayectoria en el fútbol la he hecho allí también. Hablo mejor el español que el francés. España me lo ha dado todo, pero eso no quita nada al hecho de que Francia es mi país. (...) En ningún momento he querido decir que mi país es España, y no Francia".

Sobre todo, contó que cuando Deschamps lo llamó para preguntarle por su situación, "no dudé ni un minuto, ni 30 segundos, dije sí. Estaba listo para defender esta camiseta. (...) Ni siquiera tuve que reflexionar". Y en cuanto a una supuesta promesa que habría hecho al seleccionador español, Julen Lopetegui, lo puso en el mismo saco de otras cosas que se han dicho de él, sin ser ciertas.

El defensa del Atlético precisó que, personalmente, lo que le ata a Francia es su familia y afirmó que no le molesta tener que responder a la prensa en francés, algo que también hace en España cuando se lo piden, aun reconociendo que nunca ha estudiado el francés ni lo ha hablado mucho.

Su futuro... ¿fuera del Atleti?

Interrogado sobre su interés por jugar en Francia y por si podría ir al París Saint Germain (PSG), que puede necesitar un lateral izquierdo la próxima temporada, se mostró diplomático: "Vivo la vida en el presente, no miro al futuro. Estoy bien en Madrid. No busco cambiar de club. Estoy bien", dijo, aunque añadió: "Si el club está interesado y hay un acuerdo, por qué no", antes de hacer notar que él nació en Marsella -ciudad que es rival tradicional de la capital francesa-, de forma que "sería complicado ir a París. No creo que suceda", sentenció.

Sobre la derrota de Francia por 2-3 el pasado viernes frente a Colombia en París, Lucas Hernández consideró que no fue un problema únicamente de la defensa. "Cuando te meten tres goles, no se mira más que la línea de los cuatro de atrás. Habría que mirar al bloque. Es culpa de todo el mundo, no sólo de la defensa", argumentó.