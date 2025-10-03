Morata se queda fuera de la lista de España

Álvaro Morata es el gran nombre propio del día: el delantero del Como, y capitán de la selección española, se queda fuera de la convocatoria para enfrentarse a Georgia y Bulgaria. Morata no se quedaba fuera de la selección por decisión técnica desde el Mundial de 2018. El atacante español había dejado ya de ser titular para De la Fuente en los últimos partidos, pero esta ausencia podría interpretarse ya como un claro cambio de ciclo en la delantera de España.

Pese a la polémica suscitada en las últimas semanas, Lamine Yamal volverá a ser el líder de la selección española. El jugador del Barcelona regresó lesionado en el último parón de selecciones, algo que no hizo mucha gracia al conjunto blaugrana ni a su técnico Hansi Flick. Una vez recuperado, y tras ser titular ante el PSG esta misma semana, De la Fuente no ha dudado en llamar al joven talento culé. Todo lo contrario ha ocurrido con Nico Williams. El futbolista del Athletic cayó lesionado ante Turquía y desde entonces no ha vuelto a jugar, por lo que se ha quedado fuera de esta convocatoria.

Una lista que tiene muchas otras ausencias destacadas por lesión como son las de Carvajal, Fermín, Gavi o Ayoze. Las bajas de todos estos futbolistas importantes han hecho que De la Fuente llame a filas a jugadores como Marcos Llorente o Pablo Barrios. Hay que destacar también el regreso de Baena y la presencia de futbolistas como Aleix García, Yeremi Pino, Samu o Jesús Rodríguez.

Otros de los nombres propios son los de Laporte, que no entra en la lista pese a solucionarse su llegada al Athletic, o el de Joan García: el portero del Barcelona había opositado para intentar romper el férreo bloque de porteros de la selección (Simón, Raya y Remiro), pero su lesión de rodilla le dejan de momento sin opciones.

Hay que recordar que España llega a este nuevo parón como líder del Grupo E con seis puntos. Los de De la Fuente resolvieron sus dos primeros partidos con sendas victorias a domicilio: superaron a Bulgaria (0-3) y a Turquía (0-6). La selección española se concentrará el próximo lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para comenzar a preparar esos partidos de Clasificación para el Mundial. El primero será el sábado 11 de octubre, en Elche, contra el combinado de Georgia y el segundo será ante Bulgaria en Valladolid el martes día 14. Los partidos se disputarán a las 20:45 horas. La lista de convocados completa es la siguiente:

Porteros: Unai Simón, Raya y Remiro.

Defensas: Porro, Marcos Llorente, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Le Normand, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Zubimendi, Rodri, Pedri, Merino, Olmo, Baena, Barrios y Aleix García.

Delanteros: Ferran Torres, De Frutos, Jesús Rodríguez, Sami, Yeremi Pino, Lamine Yamal y Oyarzabal.