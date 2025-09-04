Morata descarta dejar la selección: "Es lo que más disfruto en la vida"

"Si el seleccionador cuenta conmigo bien y si no, me planto en el Mundial y me meto en la concentración", bromeó Morata en su comparecencia en Sofía en vísperas del partido ante Bulgaria.

"Cuando me lo plantee eran momentos difíciles que te hacen pesar las cosas por la tristeza y el hundimiento extremo más grande que puede haber. Pero para nosotros lo más maravilloso es estar en la selección. A lo mejor piensas unas cosas que después llegas a casa y tu mujer te dice que como te vas a ir porque es lo que más disfruto en la vida. Lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que España gane el mayor número de partidos y competiciones posibles", manifestó.