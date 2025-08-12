Morata deja el Galatasaray y apunta al Como

"En virtud del acuerdo, el AC Milan pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de contrato de cinco millones de euros. Además, el jugador ha renunciado a reclamaciones por un importe de 651.562 EUR", indica el anuncio oficial del club turco. El Galatasaray fichó a Álvaro Morata en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada.

El delantero español, que disputó 16 partidos con el Galatasaray, anotó 7 goles y dio 3 asistencias durante sus estancia en el club estambulí. Los medios turcos señalas que el jugador pasará ahora al Como 1907. italiano que dirige el español Cesc Fábregas.