Montse Tomé: "Me voy feliz y en paz"

Tomé, que había sido renovada por la Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta el final de la Eurocopa de Suiza, no seguirá vinculada al equipo nacional, después de caer en la final por penaltis contra Inglaterra (1-1/1-3 penaltis). La entrenadora llegó al cargo en el mes de septiembre del año 2023, después de la salida de Jorge Vilda al poco de proclamarse el combinado nacional campeón del mundo por primera vez en Australia y Nueva Zelanda. En aquella cita Tomé estuvo presente formando parte del cuerpo técnico.

"Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español", afirmó. Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para las futbolistas y todos los asistentes que trabajaron a su lado durante los dos últimos años. "Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy feliz y en paz", aseveró. "Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos", continuó.

Sonia Bermúdez, hasta ahora responsable de la selección femenina sub'23, ha sido la elegida por la RFEF para relevar a Tomé, que deja la selección situada al frente de la clasificación de la FIFA y tras haber ganado con ella la primera edición de la Liga de Naciones en 2024. Así, la exseleccionadora lanzó un mensaje esperanzador para el futuro, en el que espera comenzar con buen pie un nuevo ciclo: "Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy".