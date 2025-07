Montse Tomé: "Las jugadoras han hecho un gran trabajo"

LEER MÁS España arranca con una manita a Portugal

"Lo que más me ha gustado es poder empezar tan pronto marcando gol. Empezar un torneo así, con esta ventaja, hace que el juego lo puedas ejecutar mejor, más paciencia, conseguir que Portugal retrase sus líneas y atacar como queríamos atacar. Las jugadoras han hecho un gran trabajo", afirmó en rueda de prensa.

Sobre el inicio del torneo continental de España, la seleccionadora fue preguntada por la actuación de la joven Vicky López. "La he visto muy bien, como a todo el equipo. Vicky es una jugadora que ya estuvo de inicio contra Japón. Ha tenido la oportunidad y nos ha podido ayudar. Es una futbolista joven con la que hay que tener paciencia, confiamos mucho en su talento. Tenemos que seguir ayudándola a que siga siendo mejor, es muy joven", dijo.

Por otro lado, Tomé explicó la entrada en los últimos diez minutos de Aitana Bonmatí, recuperada de su meningitis. "Estaba autorizada por los servicios médicos, tiene una buena genética, ha favorecido que los plazos se agilizaran. Agradecer el trabajo que han hecho, han sido semanas de mucho trabajo. Estaba muy contenta, tenía muchas ganas, al final me dijo que se quedó con ganas de más, da gusto tener futbolistas con esa mentalidad", comentó.

Además, la preparadora de la selección celebró la portería a cero después de ocho partidos encajando. "Las porterías a cero son fundamentales para el equipo, hemos hecho bastante hincapié en el trabajo defensivo, se ha podido ver. Adri es una portera que llevamos siguiendo bastante tiempo. Nos dio muy buen nivel. Es una chica que suma en todos los sentidos", apuntó. Tomé destacó así la actuación de Adriana Nanclares bajo palos y explicó que Cata Coll no se recuperó a tiempo de su amigdalitis. "Pensábamos que su evolución estaba siendo buena pero en el último día quizá no fue tan buena. Ella así me lo transmitió", terminó.