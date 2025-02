Montse Tomé: "No han sido días sencillos"

"Alegría por estar aquí de nuevo y poder hablar de fútbol. En cuanto a todo lo que ha salido hoy, no me quiero pronunciar más sobre ello. Estamos pensando en Bélgica, empezamos la Liga de Naciones, ya hablé donde tenía que hablar y no tengo más que comentar", afirmó en rueda de prensa previa al inicio de la defensa del título europeo en el Ciutat de València.

Tomé escuchó varias preguntas sobre la condena a Rubiales de 18 meses de multa por agresión sexual a Jenni Hermoso e insistió en que su equipo está "pensando en el fútbol". "Tenemos un equipo profesional, futbolistas fantásticas pensando en el fútbol, no he oído nada en el vestuario de esto. La primera charla fue plantear los objetivos de 2025. Esta ventana tenemos dos partidos, Bélgica e Inglaterra. Les pedimos hablar de Bélgica, que estrena seleccionadora. Hay que adaptarse a lo que propone, hemos preparado bien el partido", apuntó.

Por otro lado, a nivel personal, la seleccionadora confesó que "no han sido días sencillos". "Desde que estoy de seleccionadora no he podido controlar las preguntas que me hacéis, es algo que va a estar siempre. Me encantaría hablar de fútbol porque tenemos un gran equipo, futbolistas que tienen muchas cosas que contar, en lo futbolístico y en lo personal, y nos perdemos muchas cosas", dijo.

"Sí me gustaría que a partir de ahora empezáramos una época en la que esas preguntas abundaran más. Es así además. Podéis tener una sensación del ruido de fuera, pero las jugadoras tienen la cabeza en entrenar y jugar. Para mí tampoco han sido días sencillos pero los he afrontado. Dentro de ese tiempo, la salvación es dedicarse a ver fútbol", añadió, antes de explicar cómo ve a España.