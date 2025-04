Montse Tomé: “El futuro no me preocupa”

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, aseguró este lunes no estar preocupada por su “futuro”, pese a que termina contrato el próximo 30 de junio.

Cuestionada sobre su futuro

“Mi cabeza, al igual que la de las futbolistas, está centrada en conseguir los tres puntos -mañana ante Portugal-. El futuro no me preocupa, estoy feliz aquí, preparando los objetivos de la selección: la Liga de las Naciones y la Eurocopa. El fútbol me apasiona y lo que puedo controlar es eso. Lo demás no me preocupa”, manifestó.

Tomé no escondió la trascendencia del duelo que mañana disputarán contra Portugal en Balaídos, tan solo cinco días después de ganar en el estadio del Paços de Ferreira, en el distrito de Oporto.

“Es verdad que conocemos muy bien a Portugal, a su plantilla. Lo que se planteó en el partido del viernes es lo que esperábamos, pero dentro de lo que hacemos de cara al plan de partido, nos centramos en nosotras”, indicó.

En este sentido, subrayó que cuenta con “muchas alternativas” porque las 23 futbolistas convocadas le permiten pensar “en diferentes escenarios” en función del rival y del partido.

Centrada en Portugal

“Portugal es una selección intensa, que su idea siempre ha sido presionar alto porque lo lleva haciendo durante todos estos años con este seleccionador (Francisco Neto). Es una selección con jugadoras de una gran experiencia, con capacidad para saltar hacia adelante, pero también valoramos que se puedan meter atrás porque tiene jugadoras que pueden salir rápido”, analizó.

Tomé tiene claro que su equipo necesitará tener “mayor control del juego” desde el inicio del partido para sobreponerse al conjunto portugués.

“España es España y tiene que ser dominadora del juego, aunque tampoco es fácil con el contexto que nos plantearon de querer cerrarnos mucho por dentro porque saben que tenemos un centro del campo con mucha capacidad”, ahondó.

Por ello, pidió “poner el valor” el triunfo logrado ante un rival (2-4) que venía de perder por la mínima ante Inglaterra.

Finalmente, la seleccionadora elogió a la mediapunta Claudia Pina porque lleva “un grandísimo año” con el Barça, firmando “un porcentaje goleador importante" y teniendo "una gran influencia" en el juego.

“Llevo coincidiendo con ella desde que tiene 16 años, ha destacado mucho en todas nuestras categorías inferiores y siempre hemos validado mucho su potencial. Es una futbolista muy sensata, tiene ganas de ayudar a la selección. Cuando volvió fue una alegría para todos”, concluyó.