Modric acerca a Croacia a su séptimo Mundial

La Croacia de Luka Modric dio un paso de gigante en su camino hacia el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tras golear este lunes a la selección de Montenegro por 4-0 y conseguir la cuarta victoria en cuatro partidos en su grupo de clasificación.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Milán, lideró al conjunto que dirige Zlatko Dalić con la asistencia del 1-0 (Kristijan Jakic). El segundo tanto lo anotó Andrej Kramaric, el tercero fue obra de Lovro Majer y el cuarto de Ivan Perisic.

Si certifican su clasificación, el centrocampista jugará con 40 años y 9 meses su quinto Mundial (se perdió el de 2010 al no estar Croacia), y el que sería el séptimo de Croacia como país independiente tras la disolución de Yugoslavia. En el otro encuentro del grupo L, Islas Feroe venció por la mínima ante Gibraltar fuera de casa con un gol de Martin Agnarsson en el minuto 68.

Los balcánicos lideran el grupo con 12 puntos de 12, seguidos por República Checa también con 12 pero un partido más (4V y 1D), Islas Feroe con seis (2V y 3D) Montenegro con seis (2V y 3D), y Gibraltar con cero.

