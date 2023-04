Misterchip: "Vengo escuchando la comparación Alcaraz - Nadal... Pongamos las cosas en su contexto"

Este vídeo es para Carlos Alcaraz. Voy a hablar de Carlos Alcaraz, no el jugador del Shouthampton, aunque el otro día, por cierto, le marcó al Arsenal a los 27 segundos el gol más rápido jamás marcado en la Premier League por un colista a un líder. Pero no voy a hablar del jugador argentino. Voy a hablar de el tenista español de moda, el tenista español y de cualquier nacionalidad que está de moda, que es el gran Carlitos Alcaraz. Carlitos, como le gusta que le llamen, está haciendo una temporada extraordinaria y ha ganado en Indian Wells y ha ganado en Buenos Aires.

Ha ganado también en el Godó. Está empezando la temporada bien. No pudo jugar en Australia por la lesión. Pero vengo escuchando, vengo leyendo cosas sobre Carlos Alcaraz, Nadal, la típica comparación. A ver, vamos a poner las cosas en su contexto. Yo no le quiero pinchar el globo a nadie, pero tenemos que dimensionar bien lo que hizo Rafa Nadal con la edad que tiene Carlos Alcaraz y lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, que es muchísimo. Carlos Alcaraz, por ejemplo, ha ganado ya un Grand Slam como es el US Open y ha sido 4.º finalista en otros dos Grand Slams, entre ellos en Roland Garros. Ya le ha ganado a los cuatro jugadores que siguen en activo y que han sido números uno. Le ha Djokovic, le ha ganado, Nadal, le ha ganado a Murray y le ha ganado a Medvedev.

Ha ganado ya tres Masters 1000. Ha jugado doce finales ATP y ha ganado nueve y solamente ha perdido tres. Ya ha sido número uno del mundo. No se le ven muchas fisuras. Solo hay tres jugadores más o menos de su nivel que parece que le pueden tener comida la moral y otros que están ahí un poco igualados con él. Habló de Sinner, con el que ha jugado seis veces y está tres tres. Hablo de Aliassime, el canadiense, con el que ha jugado cuatro veces y ha perdido tres. Y hablo de Zverev, con el que también ha jugado cuatro veces y ha perdido tres. Con todos los demás, incluyendo Tsitsipas, al que le tiene comida la moral totalmente.

Alcaraz se mostró superior en lo poquito que lleva de carrera, que está a punto de cumplir 20 años. Pero claro, qué hizo Rafa Nadal justo antes de cumplir 20 años. Bueno, disputó 19 finales ATP 19, Rafa Carlos lleva 12 y ganó 17. Ganó 17 de 19. Antes de cumplir los 20 años ya había ganado dos Grand Slam. Había ganado dos veces Roland Garros. Antes de cumplir los 20 años ya había ganado siete Masters 1000. Antes de cumplir 20 años le había ganado ya seis de siete partidos a Roger Federer, que era el número uno indiscutible del mundo.

De hecho, eso es lo único en lo que Carlos Alcaraz es mejor que Rafa a esta edad es que Carlos Alcaraz ha sido número uno. Es verdad que en una circunstancia muy especial sabemos lo que ha pasado con Djokovic a lo largo del año pasado. Y Rafa Nadal, a la edad de 20 años, no había podido todavía superar a Federer. Había sido número dos, pero de ahí no había pasado. Vamos a disfrutar de Carlitos y mucho, además. Pero vamos, vamos a dimensionar en su justa medida lo que era Rafa ya con la edad que tiene Carlitos, lo que había ganado ya. Y no le pidamos a Carlitos que llegue a eso.

Si lo consigue será fantástico. Yo sinceramente lo dudo mucho, porque estadísticamente jugadores como Federer o como Djokovic o como Nadal, eso ha habido tres en la historia del tenis. Entonces es muy complicado llegar hasta ahí. Ha habido grandísimos tenistas Jimmy Connors, McEnroe, Ivan Lendl, Wilander, Stefan Edberg, Sampras, Andre Agassi. Los ha habido excepcionales, pero llegar a ese nivel, al de estos tres no ha podido ninguno de ellos, a pesar de que han sido dominadores en su en su época. Bueno, yo me conformaría con que Carlitos consiga llegar a esos niveles, pero pasar ese escalón y llegar hasta hasta el Olimpo, donde están esos tres, eso es muy complicado. Ojalá lo consiga, ojalá se acerque por lo menos.

Dimensionemos también lo que significa que un chico español de 19 años ya haya conseguido las cosas que ha conseguido Carlitos y las que le quedan por conseguir. Bueno, a seguir disfrutando del tenis, a seguir disfrutando de Carlos Alcaraz y nos vemos en el próximo vídeo de tenis o de lo que sea.