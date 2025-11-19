Militao se retira lesionado durante el amistoso entre Brasil y Túnez

El zaguero se marchó del césped del Decathlon Arena ligeramente cojeando tras sentir unas molestias musculares en el minuto 60 del encuentro. Militão ya había dado el susto en el arranque del partido, cuando sintió algo de dolor y obligó al técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, a poner a calentar en la banda a un posible sustituto.

El zaguero, sin embargo, optó por continuar y empezó la segunda mitad, momento en el que se lesionó solo, tras dar un pase a un compañero, a quien inmediatamente pidió que echara el balón fuera del campo para ser sustituido. Sobre el césped, habló durante unos segundos con los servicios médicos de la selección brasileña y se marchó cojeando con el rostro serio. Fabrício Bruno, central del Cruzeiro, entró en su lugar, cuando en el marcador reinaba un 1-1. Tras el partido, Militão y el resto de internacionales se reincorporarán a sus respectivos clubes.