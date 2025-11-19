Militao estará dos semanas de baja por una lesión muscular

El central brasileño del Real Madrid Éder Militao sufre una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha, según un comunicado del club merengue, y podría estar de baja unas dos semanas, tras caer lesionado en el amistoso entre Brasil y Túnez de este martes.

Parte médico

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha", informó el club este miércoles en su página web.

Aunque la entidad avanzó que su disponibilidad queda "pendiente de evolución", este tipo de lesión muscular podría dejar en el dique seco a Militao unas dos semanas si no es grave. Así, podría perderse los partidos ante el Elche, este domingo en Liga, el Olympiacos en Champions, y el Girona y el Athletic Club también en competición doméstica.

La baja de Militao se suma a las ya conocidas de Aurélien Tchouaméni, un Dean Huijsen que abandonó la concentración de la selección española y es duda, Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Franco Mastantuono, Dani Carvajal y Thibaut Courtois. El centrocampista francés ya ha completado parte de la sesión de entrenamiento de este miércoles.