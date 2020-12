Leo Messi: "Sí volvería enviar el burofax, es una manera de hacer oficial que quería irme"

El astro argentino Leo Messi se ha sincerado ante las cámaras de LaSexta con Jordi Évole. Messi no ha tenido problema en hablar con Jordi Évole de sus desencuentros con el actual presidente del club Josep Bartomeu ni tampoco de hablar de la delicada situación económica que atraviesa el equipo tras la crisis del coronavirus. "Va a ser difícil volver a estar donde estábamos", ha asegurado el que para muchos, es el mejor jugador del mundo, sobre la situación de los blaugranas.

La mala situación económica del club se conocía, pero Messi ha insistido mucho en la dificultad de que el club contrate nuevos jugadores. Eso refleja que para el argentino, el panorama deportivo no es óptimo.

"Bartomeu empezó a filtrar cosas para dejarme como el malo de la película"

Messi ha cargado abiertamente contra el actual presidente del club: "Bartomeu me ha engañado muchas veces estos años". "El presidente no quiso que me fuera y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí", ha dicho sin pelos en la lengua. "Venía diciéndole los últimos seis meses al presidente que me iba, que me ayudase, y él siempre me decía que no, hice oficial que quería irme con el burofax", ha contado a Évole. El argentino ha insistido que él estará eternamente agradecido al club y a Barcelona. "Todo lo que me dio el club me lo gané, me lo merecía por lo que hice...", explica el jugador, que consideraba que "había cumplido un ciclo" y que necesitaba descansar de todos los problemas internos del club.

Messi "volverá a Barcelona" y quiere jugar en Estados Unidos

Además, Leo Messi ha asegurado que va a "esperar a que termine la temporada" para decidir si se marcha del club. "Lo importante ahora es pensar en el equipo y en terminar bien el año, en no distraerme con otras cosas", ha explicado. Además, Messi ha asegurado que aunque se marchara del Barça, su intención en un futuro es vivir en Barcelona y trabajar para el club. También ha sorprendido a Jordi Évole expresando su deseo de jugar en la liga de fútbol estadounidense: "Siempre tuve la ilusión de vivir la esperanza de vivir en Estados Unidos, y de vivir lo que es esa liga... si pasa o no, no lo sé".

Koeman, Griezmann y Suárez

"Fue una locura lo que hicieron Luis, se fue gratis y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros", critica Messi sobre la salida de su amigo uruguayo. Además, el argentino ha explicado que su relación con el francés es "muy buena", que a veces "toman mate juntos en el vestuario" y ha considerado que la llegada de Koeman fue un acierto.