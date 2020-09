Messi se queda en el Barcelona

Leo Messi seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona una temporada más, al menos, hasta que acabe su contrato en el año 2021. El jugador argentino ha cambiado de opinión finalmente tras semanas de tensión e intercambio de burofax y comunicados con la directiva de Josep María Bartomeu y LaLiga.

Jorge Messi, padre y representante del delantero, ha tratado de desbloquear la situación y por ello Messi ha comunicado que seguirá en el FC Barcelona.

"Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", aseguró.

Los motivos de su decisión

Leo Messi ha explicado a través de una entrevista en el portal Goal.com vídeo los motivos por los que ha cambiado de opinión y finalmente se quedará en Barcelona. El delantero argentino deja ver que "ha pasado un año difícil y creía que era el momento de dar un paso de costado".

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí.

Además, Leo Messi ha dejado claro que la única alternativa que le quedaba era recurrir a los tribunales para hacer ver que la cláusula de rescisión y de libertad le favorecía. Sin embargo, no ha querido llegar a esa situación y enfrentarse al que ha sido su casa desde adolescente.

Duras críticas a Bartomeu

"En su entrevista, Leo Messi ha tenido duras palabras contra el presidente Bartomeu: "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

También ha criticado el proyecto del FC Barcelona. "La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

Semanas de incertidumbre y tensión tras el burofax

Leo Messi anunció hace días al FC Barcelona que quería dejar al club y lo hizo a través de un burofax. A partir de entonces, la tensión entre jugador y directiva se notaba y la respuesta de Bartomeu llegó a través de otro burofax.

"El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo.

Entre tanto LaLiga, presidida por Javier Tebas, tomaba partido alegando que la cláusula de libertad no tenía validez. El propio Jorge Messi ha matizado esas palabras con otro comunicado diciendo que "no sabemos que contrato han analizado".

Leo Messi tenía la mirada puesta en la cláusula de su contrato por la que creía que podría abandonar el club de forma gratuita. Sin embargo, la negativa del club y las discrepancias con esta cláusula han hecho tomar la decisión de quedarse. Por su parte, Josep María Bartomeu llegó a poner su cargo a disposición del argentino y estaba dispuesto a dimitir si así lo pedía Leo Messi,

Podrá salir gratis el próximo verano

El argentino podrá negociar su próximo contrato a partir de enero de 2021 y abandonar el FC Barcelona con la carta de libertad en el mes de junio del mismo mes. Josep María Bartomeu ya ofreció otros dos años de contrato al delantero argentino, pero finalmente acabará su etapa en el Camp Nou el próximo verano.

¿Cómo recibirá la afición del Barcelona a Messi tras su intención de marcharse?

"Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se de y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal". Así, con esa claridad se ha expresado el capitán del Barcelona, de cara a la próxima temporada con Koeman de entrenador.

Leo Messi seguirá un año más en el Camp Nou hasta que acabe su contrato en junio de 2021. Son muchos los que hablan de que se quedará un Messi triste y en un lugar donde no quieres estar. Sin embargo, el astro argentino ha sido el ídolo por antonomasia de la afición culé. Veremos a partir dentro de unos días, cuando comience LaLiga, cómo se tomará la afición del Barcelona la intención del argentino de marcharse del club.