El Villareal ficha a Alberto Moleiro por cinco temporadas

La operación supondrá para la UD Las Palmas un ingreso fijo de 16 millones como pago por el centrocampista ofensivo de 21 años, por el que podría recibir otros dos millones según distintas variables.

Internacional con las categorías inferiores de España, el jugador, de padre cubano, juega estos días el Europeo con la selección sub 21 en Eslovaquia. Formado en las categorías inferiores del equipo canario, Moleiro debutó en Primera División en la campaña 2023-24 con el primer equipo de Las Palmas y llega al Villarreal tras haber acumulado entre esa campaña y la que acaba de finalizar un total de 63 partidos en la máxima categoría.

El Villarreal ya exploró esta compra en el pasado mercado de invierno, cuando Álex Baena fue tentado por una suculenta oferta de un club árabe, pero no la completó al no salir finalmente el internacional español. Con la llegada de Moleiro, el club 'groguet' se cubre ante una posible salida de Baena este verano, una posibilidad que la entidad contempla pero no da por segura. No obstante, la clasificación para disputar la próxima Liga de Campeones, llevará al Villarreal a confeccionar una plantilla probablemente algo más larga que la de este ejercicio 2024-25.