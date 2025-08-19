El Mallorca ata a Kumbulla y traspasa a Greif

Kumbulla ya aterrizó en la tarde de este domingo en la isla y se entrenará con sus nuevos compañeros desde este martes tras haber superado el reconocimiento médico con éxito. La pasada temporada estuvo cedido en el RCD Espanyol y jugó 36 partidos, entre LaLiga y la Copa del Rey, después de haber pasado por clubes italianos como el Hellas Verona y el Sassuolo. El defensa ha valorado en su llegada "la confianza" que le han transmitido el director de fútbol, Pablo Ortells, y su nuevo entrenador, Jagoba Arrasate: "Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club quise estar aquí lo antes posible".

Por otro lado, el Olympique de Lyon (OL) ha informado de que la transferencia para fichar para las próximas cuatro temporadas al portero eslovaco Dominik Greif, que jugaba hasta ahora en el Mallorca es de 4 millones de euros. El OL señala que a esa cantidad se podría añadir una prima de 1,25 millones de euros, así como un suplemento del 15 % en caso de una plusvalía futura, en la hipótesis de que el club francés lo vendiera por un precio superior. El OL recuerda que con el Mallorca, al que llegó en 2021, el guardameta llevó al conjunto español, entonces dirigido por el mexicano Javier Aguirre, hasta la final de la Copa del Rey, en la temporada 2023-2024.