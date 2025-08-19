Eric Bailly firma por dos temporadas con el Real Oviedo

El internacional con Costa de Marfil, de 31 años, llega libre a Oviedo tras finalizar su vinculación con el Villarreal, entidad en la que estuvo las dos últimas temporadas; Bailly aterrizó este domingo en Asturias y se espera que este martes por la tarde se entrene por primera vez a las órdenes de Veljko Paunovic.

Con pasado en el Espanyol y en el Villarreal, el Manchester United pagó cerca de 40 millones al club amarillo en el verano de 2016; tras la aventura en la Premier League, Bailly jugó en el Olympique de Marsella y en el Besiktas. La temporada 2024-2025 estuvo en el Villarreal y a las órdenes de Marcelino García Toral disputó 12 partidos, todos ellos de Liga: en total estuvo 618 minutos sobre el césped vistiendo la camiseta del 'submarino amarillo' el curso pasado.

Bailly, que ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas, se convierte en el octavo fichaje del verano en el Real Oviedo, el primero para la línea defensiva; antes habían firmado por el club azul Moldovan, Luka Ilic, Alberto Reina, Ovie Ejaria, Brandon Domingues, Álex Forés y Salomón Rondón. El Real Oviedo comenzará a preparar este martes por la tarde la jornada 2 del campeonato liguero de Primera División, que les enfrentará al Real Madrid el domingo en el Carlos Tartiere (21.30 horas).