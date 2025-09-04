mercado de fichajes

El Athletic no puede incorporar "de momento" a Laporte

El Athletic Club ha informado que "de momento no podrá incorporar" a Aymeric Laporte después de que la FIFA haya denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador.

EFE

Madrid |

El Athletic no puede incorporar "de momento" a Laporte | Getty

En su comunicado la entidad bilbaína explica que el pasado lunes, 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguran.

La nota añade que el martes, día 2, la RFEF solicitó a FIFA que autorizara "una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí" con el fin de que Laporte pudiera ser inscrito por el Athletic. Ha sido este miércoles, día 3, cuando a través de un correo electrónico la RFEF ha comunicado al Athletic que "FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el CTI". El club bilbaíno subraya que "sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, Laporte y Athletic) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".

Aclaran, además, que de no producirse finalmente la incorporación de Laporte "los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo" para la entidad "en cumplimiento de las condiciones suspensivas de los contratos entre las tres partes. En su compromiso por la transparencia y una información veraz a sus socios y socias, el Athletic dará todas las explicaciones una vez agotadas las vías de resolución de la situación actual", concluye el comunicado.

