El mensaje de Casillas tras no aparecer en el vídeo homenaje de la Euro 2012: "No sé si he hecho algo malo"

La cuenta de la selección española de fútbol publicó un vídeo homenaje de la Eurocopa 2012, en el que Iker Casillas aparece apenas un segundo. "No sé si os he hecho algo malo, pero si es así pido perdón", tuiteó poco después el portero español.

La cuenta de Twitter de la selección española de fútbol quiso recordar la Eurocopa 2012 cuando se cumplen ocho años de la hazaña de España. Con un vídeo homenaje en el que aparecían varios jugadores de la Roja como Torres, Mata o Fábregas, entre otros, a Iker Casillas le llamó la atención que el meta solo apareciese apenas un segundo.

"No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, ¡siempre de mi Selección!", tuiteó Casillas poco después de la publicación de dicho vídeo, en un claro dardo hacia la RFEF que preside Luis Rubiales.

Javier Tebas también defendió a Iker Casillas con un mensaje a través de sus redes sociales: "La historia de la Eurocopa 2012 quedó grabada en las retinas de millones de españoles, a pesar de que @SeFutbol "olvide". Iker, no eres tú quien debe pedir perdón. El fútbol español te debe una".

Cabe recordar que Iker Casillas se iba a presentar a la presidencia de la RFEF, aunque finalmente renunció a su candidatura por "falta de tiempo" tras la crisis sanitaria del coronavirus.

