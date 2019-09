Megan Rapinoe recibe el "The Best" a la mejor jugadora tras conquistar el Mundial

La estadounidense Megan Rapinoe fue condecorada este lunes en Milán con el premio FIFA "The Best" a mejor jugadora de la última temporada, en la que hizo historia al conquistar el Mundial de fútbol en Francia.

