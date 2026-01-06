Mbappé se queda sin Supercopa

Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid. Junto a Mbappé es baja en la Supercopa de España el defensa Éder Militao. Será el segundo derbi madrileño que Kylian no podrá disputar por lesión, después de ausentarse del primero tras su llegada al club blanco, en septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano.

La buena noticia para Xabi es el regreso a la lista de Huijsen, así como la presencia en la misma de un aún dudoso Trent Alexander-Arnold. La convocatoria completa del Real Madrid es la siguiente: Courtois, Lunin, Fran González, Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, David Jiménez, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Thiago, Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.