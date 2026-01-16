Mbappé apunta a ser baja contra el Levante

Mbappé, quien disputó los últimos 15 minutos de la final de la Supercopa de España del pasado domingo, que acabó también con derrota del Real Madrid, continúa su puesta a punto tras un esguince en la rodilla izquierda que le hizo perderse los dos primeros partidos de 2026, así como el encuentro en Albacete. Todo apunta a que no jugará este fin de semana ante el Levante y que podría ya reaparecer en la cita Champions de la semana próxima.

Por su parte, el brasileño Rodrygo Goes y el alemán Antonio Rüdiger, con molestias en la rodilla izquierda, tampoco formaron parte de la convocatoria en Albacete y este jueves llegaron a cabo trabajo individual con el objetivo de que entrenen con el grupo el viernes para poder formar parte del equipo que reciba al Levante este sábado en el Santiago Bernabéu.

Partido para el que Arbeloa no podrá contar seguro con cuatro futbolistas. De baja por lesión Ferland Mendy, quien disputó 21 minutos en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y, desde entonces, arrastra molestias musculares; el inglés Trent Alexander-Arnold, de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda; y el brasileño Éder Militao, debido a una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda-. Además, Brahim Díaz continúa fuera de la dinámica del equipo al estar disputando la Copa África con Marruecos, clasificada a la final tras vencer el miércoles a Nigeria en los penaltis.