Mazazo para Gavi: estará entre cuatro y cinco meses de baja

El club concretó este martes en un comunicado que en esta intervención, llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad, se ha procedido a suturar el menisco con el fin de preservarlo. Monllau ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla y que lo dejó 348 días en el dique seco.

En esta ocasión, Gavi padece una lesión en el menisco interno, que no quedó afectado en la grave lesión que sufrió con la selección española hace casi dos años. El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana. Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

De esta manera, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración del Barcelona después del guardameta Marc-André ter Stegen. El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados Fermín López, que estará unas tres semanas en el dique seco, y de Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club.