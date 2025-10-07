Mateu Alemany, nuevo máximo responsable deportivo del Atlético de Madrid

El directivo español Mateu Alemany se ha incorporado al Atlético de Madrid como nuevo director de fútbol profesional masculino, y formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la 'Academia'.

Ex de Valencia y Barça

Mateu Alemany, licenciado en Derecho, tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de LaLiga. Su última experiencia fue al mando de la dirección deportiva del FC Barcelona, labor que desempeñó hasta principios de septiembre de 2023. En su etapa en el conjunto azulgrana, el equipo conquistó una Liga (2022-23), una Copa del Rey (2021) y una Supercopa de España (2023).

Mateu Alemany se incorporó en la mañana de este martes a su nueva posición, visitando al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero. Ambos mantuvieron una reunión con Diego Simeone y saludaron también a los jugadores que se encontraban entrenando en Madrid estos días.

El balear inició su trayectoria en el mundo del fútbol en el Real Mallorca en 1990, donde ocupó diferentes puestos hasta convertirse en presidente de la entidad bermellona en septiembre del año 2000, permaneciendo cinco años al frente de la misma. En 2003, ya como presidente del Real Mallorca, el conjunto mallorquinista conquistó su mayor logro deportivo al ganar la Copa del Rey.

Posteriormente regresó a la presidencia del club balear en una segunda etapa en 2009. Posteriormente, en 2017 ocupó el cargo de director general en el Valencia CF, donde permaneció durante dos años y medio. Durante su etapa en el club, el conjunto valencianista conquistó la Copa del Rey de 2019.