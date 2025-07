Mateo Joseph se declara en rebeldía y fuerza su salida del Leeds United

Mateo Joseph, jugador del Leeds United pretendido por el Betis, no ha viajado a Alemania junto a sus compañeros a la concentración que el club inglés realizará durante unos días. El internacional sub-21 se ha declarado en rebeldía para no formar parte en este ‘stage’ y forzar su salida.

“El plan era venir a Alemania y la situación está clara. Lo primero es que le valoramos mucho. De lo contrario, no lo habríamos puesto a jugar. Ahora, él se dirigió a nosotros y nos dijo que quiere un nuevo reto y que le gustaría cambiar de aires. También ha insinuado que prefiere irse a España por sus raíces”, explicó su entrenador, Daniel Farke.

Además, aclaró los motivos por los que Mateo Joseph no ha viajado con ellos: “Le he recomendado que sea profesional y que se entrene hasta que la situación se resuelva, pero dice que no está en condiciones mentales. No puedo llamar a la Policía”.

El Leeds United tasa al futbolista santanderino por unos 12 millones de euros. De momento el club verdiblanco no ha llegado a un acuerdo, pero el técnico inglés tiene claro que el traspaso no es cosa suya: “Si este es más o menos tu deseo, yo, como entrenador, no me opondré y lo aceptaré. Haremos posible un traspaso en cuanto haya un club que cumpla con nuestras expectativas. Pero esto no me incumbe a mí. Creo que nuestro club tiene expectativas y, la verdad, ningún otro club las ha cumplido todavía, y por eso, sigue siendo nuestro jugador".