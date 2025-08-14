Mastantuono: "El mejor jugador del mundo es Messi"

"Estoy muy contento. Tengo una alegría en el cuerpo... Siempre fue el sueño que tuve jugar en el Real Madrid y hoy que se esté cumpliendo todo eso, además de cumplir años, creo que es un sueño para mí", expresó el joven futbolista ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva. Mastantuono agradeció la acogida del club y los aficionados, aunque confesó sentir "ansiedad" en los días previos a su presentación oficial. "Fueron días muy lindos, no conocía Madrid y viví en una ciudad muy linda donde me sentí muy cómodo, esperando que llegue este día, pero con mucha ansiedad. Por suerte ya estamos y ahora pensando en entrenar mañana", relató.

"Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River y lo pude cumplir. Nací ahí en River, en mi opinión el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado de River al Real Madrid. Yo no tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero sí me contaron mis abuelos lo que significó para el mundo del fútbol y para el Real Madrid. Es una alegría enorme poder pasar de River al club más grande del mundo, que es el Real Madrid", expresó. Mastantuono admitió que la llamada de Xabi Alonso fue "muy importante", porque le mostró "esa confianza". "Sí influyó mucho porque me dio mucha confianza, además de mi sueño como jugador, que era estar en el Real Madrid, que él me haya llamado de la forma que lo hizo, también significó mucho", manifestó.

Sobre todo, después del interés de otros clubes, como el Paris Saint-Germain. "Todo mi respeto a esos equipos, es muy lindo para mí también que muchos se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo, lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador y todo mi respeto y agradecimiento por él", reveló. "Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha, lo que sí aseguro que voy a dejar todo de mí para nada, para llevar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado", insistió el joven futbolista, que se ve "preparado" para que esta nueva etapa no le "cueste", ya que en Europa "lo difícil, obviamente, es que el ritmo es más elevado".

Por ello, no cierra la puerta a reconvertir su posición para jugar más. "Voy a estar de la forma que pueda ayudar al equipo, de la posición que el técnico decida, yo vengo a ayudar de la forma que sea. Estoy más acostumbrado a jugar por derecha, pero mi intención es ayudar y lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible", dijo.

Finalmente, Mastantuono defendió que Leo Messi es "el mejor jugador del mundo" ."Significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo creo que el Real Madrid es el club más grande del mundo y creo que desde la historia fue así. La verdad es que vengo a hacer mi camino. Quiero que sobre todo los fans del Real Madrid se sientan contentos de lo que pueda hacer dentro de la cancha", explicó. El argentino reconoció tener "muchos" referentes del Real Madrid, los más recientes Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, y deseó vivir "momentos históricos" en el club blanco. "Mi sueño es ganar muchos títulos con este club y obviamente con la selección argentina, que también significa mucho para mí", comentó.