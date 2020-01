Mariano Rajoy, entre bromas: "El tema de si seré presidente de la RFEF lo trataré con detalle en mi próximo libro"

"No sé si ustedes recuerdan un programa de televisión que presentaba, creo recordar, Mercedes Milá, al que acudió Francisco Umbral. Empezaron a hablar de todo y él dijo que había venido a hablar de su libro. Mi libro acaba el día en que dejé de ser presidente del Gobierno. Y no he vuelto a hablar de eso", ha declarado Rajoy. A lo que ha añadido, provocando la risa de los asistentes: "Dicho esto, el tema de si seré presidente de la RFEF lo trataré con detalle en mi próximo libro".

"¿Ni siquiera puede decir si le gustaría?", ha insistido la interlocutora, para intentar sacar información al expresidente del Gobierno acerca de los rumores cada vez más divulgados de que el presidente quería presentar su candidatura a la RFEF. Rajoy no ha querido dar pábulo al asunto y ha respondido: "Lea el libro".

