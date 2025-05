Maresca: "No me gusta que el Betis tenga más descanso"

El entrenador italiano atendió a los medios de comunicación en el 'media day' antes de la final de la Liga Conferencia que se disputará en Belgravia (Polonia), el próximo 28 de mayo. "No me gusta, no se puede dar 48 horas más de descanso a otro equipo", dijo Maresca al ser preguntado por la circunstancia de que el Betis juegue el viernes previo a la final y el Chelsea el domingo, debido a la jornada unificada de la Premier League. "O que ellos jueguen el domingo", respondió al ser cuestionado sobre si tendrían que haber jugado contra el Nottingham Forest el viernes. "No es algo normal, no sé si lo ha decidido la Liga, la Premier o la UEFA, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es normal".

Sobre la final, Maresca incidió en su buena relación con Manuel Pellegrini, con el que coincidió en el Málaga y en el West Ham United. "Es especial, es una referencia para mí. Pasé cuatro años con Manuel. Es un gran ser humano una gran persona, para mí es como mi padre en el fútbol. Estamos en contacto. Hablé con Manuel ayer, somos muy cercanos. Hemos hablado mucho en el pasado, hablamos en el presente y hablaremos en el futuro. Trato de aprender de todos los entrenadores. Por su manera de entrenar me recuerda mucho a Carlo Ancelotti. Después del partido no va a cambiar nuestra relación".

Maresca también comentó que no ha visto a sus jugadores desde la victoria contra el Manchester United el pasado viernes, ya que ayer no pudo estar en el entrenamiento por un problema personal. Aun así, confirmó que el exguardameta del Villarreal Filip Jorgensen será el portero titular el próximo miércoles, en lugar del internacional español Robert Sánchez, ya que el danés ha jugado la mayoría de la competición. "No sería justo que no jugara", aseveró el entrenador.