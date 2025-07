Maresca: "No creo que el Chelsea sea favorito"

"No creo que el Chelsea sea favorito. Creo que a estas alturas (del torneo) no hay favoritos. Los equipos que han llegado aquí es porque lo merecen y porque tienen algo bueno", dijo en una rueda de prensa en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.), que acogerá este martes esa semifinal a partir de las 15.00 horas (19.00 GMT). "Con los presupuestos no ganas partidos. Necesitas más. La historia del fútbol está llena de equipos con presupuesto alto que han perdido contra equipos de presupuesto bajo. Para mí no es cuestión de presupuestos, es cuestión de intentar hacer las cosas bien", añadió.

El fútbol brasileño ha sido una de las grandes sensaciones en este Mundial y el Chelsea lo ha vivido en primera persona puesto que este será su tercer enfrentamiento ante equipos de Brasil tras perder 3-1 ante el Flamengo en la fase de grupos y vencer por 1-2 al Palmeiras en los cuartos de final. "Sabemos la pasión que tienen (los brasileños) y la importancia de este partido para ellos, pero al mismo tiempo lo es para nosotros y estamos aquí para intentar llegar a la final", destacó.

"De cada partido puedes aprender cosas (...). Este será el tercer equipo brasileño que enfrentemos. Los dos primeros fueron muy buenos, con mucha energía. Mañana no tenemos ninguna duda de que será exactamente igual", agregó. Maresca, que no podrá contar con los sancionados Liam Delap y Levi Colwill, indicó también que Romeo Lavia no estará disponible por molestias físicas. No obstante, el preparador subrayó que Joao Pedro "estará listo", tras su debut ante el Palmeiras solo dos días después de fichar por el Chelsea, y se mostró asimismo feliz de recuperar a Moisés Caicedo tras su suspensión en cuartos. "Moi vuelve con nosotros, estamos encantados y muy felices de tenerlo. Ha sido muy importante en esta temporada para nosotros con todo lo que hemos hecho", explicó.