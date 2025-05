Maresca: "El Betis lo ha hecho muy bien, serán muy peligrosos"

"Fue lo más complicado. No podíamos perder ningún partido", dijo el preparador del conjunto londinense en la sala de prensa de Estadio Municipal de la ciudad polaca de Breslavia antes de dirigir el entrenamiento oficial previo a la final. Maresca, preguntado por la posibilidad de entrar en la historia del Chelsea, que si gana sería el primero de Europa en conseguir todos los torneos organizados por la UEFA, precisó que no es esa la importancia: "Tras clasificarnos para la Champions el pasado domingo al quedar entre los cuatro primeros nos sentimos mucho mejor pero siempre he dicho que ha sido una buena temporada por diversas razones. Cumplimos el primer objetivo y ahora falta el segundo", argumentó.

Preguntado también si tiene una especial motivación ante el Betis por su pasado en el Sevilla, dijo que este "este es un partido entre el Chelsea y el Betis. Estoy representando al Chelsea y el Betis lo ha hecho muy bien, ganando a equipos importantes en España y serán muy peligrosos por su entrenador -el chileno Manuel Pellegrini- y por los jugadores que tiene", precisó. "Somos un equipo joven, el más joven de la historia de la Premier, pero son hombres. Hoy podemos decir que nos somos tan jóvenes y podemos competir para ganar títulos", subrayó.

Maresca también se refirió a lo dicho poco antes por el bético Isco Alarcón en la misma sala de prensa sobre que la diferencia del Betis con el Chelsea es que club inglés "tiene mucho más dinero", y puntualizó que "con dinero no se ganan partidos". "Compartí dos años de mi carrera con Isco (ambos futbolistas del Málaga) y lo conozco bien. Es un gran jugador y mañana será un gran partido", dijo Maresca, quien también se refirió a Pellegrini, al que tuvo de entrenador en el Málaga y del que fue ayudante en el West Ham inglés. "He aprendido mucho de Manuel (Pellegrini) y lo más importante fue que me dijo que hay que tratar a los jugadores como si fueran tus hijos. Nos conocemos los dos muy bien", destacó el italiano, quien insistió sobre el Chelsea que deben "demostrar mañana que se puede ganar un título" y que para ello "hay que trabajar todos los días".