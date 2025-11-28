Manuel Pellegrini renueva con el Real Betis hasta 2027

La entidad andaluza anunció este viernes la renovación de su entrenador, 'El Ingeniero', de 72 años, a través de un vídeo en sus perfiles de redes sociales, en el que el chileno crea un campo de fútbol sobre una mesa de trabajo, confirmando que llevará la batuta deportiva un curso más. Pellegrini, que llegó al club en el verano de 2020, es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Real Betis, con 275 encuentros, de los cuales ha ganado 129 (56,12%), ha empatado 76 y ha perdido 70; y el sexto técnico con más encuentros (535) en la historia de Primera División.

Si cumple su nuevo contrato, estará al frente del equipo siete temporadas, también récord en la entidad, siendo el único que ha clasificado al conjunto verdiblanco a competiciones europeas cinco campañas consecutivas. Con él, el Betis también levantó la Copa del Rey 2021-2022 -es uno de los cuatro técnicos que ha ganado un título en el club- y llevó al conjunto andaluz a su primera final europea, el pasado mes de mayo frente al Chelsea de Conference League.