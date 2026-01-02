espanyol

Manolo González: "Que no nos den lecciones de comportamiento"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, aseguró este viernes que el derbi de este sábado ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium se vivirá con la lógica tensión propia de la rivalidad, sin tener "ramos de rosas" en la grada, aunque apeló al "sentido común" y no entró a valorar el ruido externo que se ha creado en la previa de este choque marcado por el regreso del portero Joan Garcia al feudo 'perico'.

Europa Press

"El aficionado creo que va a apretar, lógicamente; en un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido. Es una cosa de sentido común. Pero cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'a segunda' y otras cosas, no pasa nada tampoco. Son cosas normales dentro de un derbi, de rivalidad, no hay más", expresó en rueda de prensa. Eso sí, Manolo González pidió "sentido común" a su afición. "La gente debe ser consciente de varias cosas para mañana; el primer perjudicado es el club, el equipo y el aficionado si pasa algo que no debería pasar", afirmó el técnico blanquiazul. "Es un año muy bonito y bueno como para disfrutarlo, la gente mañana animará y les digo que estén muy tranquilos. Si pasa algo, como que marque el Barça y lo celebren de una forma rara, no hay que entrar a eso. Tenemos que estar muy aislados. Lo que está pasando aquí es que el Espanyol la cague para meterle mano por algún lado, pero estoy convencido de que eso no va a pasar", aseguró.

Manolo González sí dejó bien claro que no va a aceptar lecciones morales de ningún aficionado blaugrana, recordando lo sucedido con Luis Figo tras su marcha al Real Madrid. "Pero lecciones de comportamiento, no. Por favor. Porque tengo muchos amigos del Barça y se lo he dicho a uno, que cuando vino Figo al Camp Nou... No están para dar lecciones a nadie", aseguró. Insistió en que el equipo está aislado del ruido externo y centrado exclusivamente en el apartado deportivo. "Estamos bien, dedicados al tema deportivo. Analizamos el rival, preparando el partido lo mejor posible y centrados en el fútbol, que es lo que marcará el partido, seguro. Sabemos que es complicado, pero estamos motivados y con ganas de salir a darlo todo", señaló. Preguntado por el regreso de Joan Garcia y la posible reacción de la grada, el entrenador fue tajante. "Es que me da igual, la verdad. Me da igual el tema de Joan Garcia, en este sentido. Lo que me importa es ganar", afirmó.

