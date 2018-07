El Manchester United ficha a Anthony Martial por 50 millones de euros

El Manchester United ha anunciado este martes el fichaje del joven delantero francés del Mónaco Anthony Martial para las próximas cuatro temporadas.

Martial, de 19 años, autor de ocho goles en 31 partidos con el conjunto del Principado el pasado curso, llega al equipo inglés por una cifra cercana a los 36 millones de libras (50 millones de euros).

El internacional francés sub-21 se ha convertido en el futbolista joven más caro del mundo y en el tercer jugador más costoso en la historia del United, después del argentino Ángel Di María y del español Juan Mata.

"Estoy muy emocionado de fichar por el Manchester United. He disfrutado al máximo mi tiempo en el AS Mónaco y me gustaría agradecer al club por todo lo que ha hecho por mí", dijo Martial, en unas declaraciones que recoge la página web de los 'diablos rojos'.

"Siempre he querido jugar en la Premier League, y hacerlo en el equipo más importante del mundo es el sueño de cualquier futbolista joven. Estoy deseando conocer a mis compañeros y trabajar junto a Louis van Gaal, un entrenador que ha conseguido tanto en su carrera", señaló el francés.

Martial llegó al Mónaco en verano de 2013 procedente del Olympique de Lyon por alrededor de cinco millones de euros con un contrato de tres años y en apenas dos temporadas se ha convertido en uno de los jóvenes con más futuro de Europa.

"Anthony es un futbolista con mucho talento y un gran potencial. Lo hemos observado durante mucho tiempo y ha mejorado muchísimo durante su tiempo en el Mónaco", aseguró Van Gaal.

"Estoy encantado de que haya decidido fichar por el Manchester United. Éste es el club indicado para él, para que continúe su desarrollo. Lo tiene todo para convertirse en un futbolista de talla mundial, pero debemos darle tiempo para que se ajuste a su nuevo entorno y al ritmo de la Premier League", subrayó el entrenador holandés.

Martial se ha convertido en el sexto fichaje del Manchester United en el presente mercado de traspasos, que finaliza hoy en Inglaterra a las 18:00 hora local (17:00 GMT), junto a Memphis Depay (PSV Eindhoven), Matteo Darmian (Torino), Bastian Schweinsteiger (Bayern Múnich), Morgan Schneiderlin (Southampton) y Sergio Romero (Sampdoria).