Cuando debutó Cristiano Ronaldo ante el Newcastle los focos giraron de nuevo hacia Old Trafford. Habían vuelto los temidos ‘red debils’ y la poderosa plantilla de Solskjaer le convertía en aspirante a todo, Champions incluida. Pero un mes después el agua corre tibia de nuevo en el viejo Manchester. Un juego irregular, errores de sus estrellas y una falta de liderazgo en el banquillo casi crónica han echado por tierra los tempranos festejos de sus aficionados. El United es capaz de cualquier cosa, incluso de perder en Berna contra el rival más débil del grupo. El Villarreal, bien lo sabe, no debe tenerles miedo.

Estilo: espacio al talento

Quizás sea exagerado decir que el Manchester United no tiene ningún estilo. Solskjaer vivió el fútbol de los años dorados de Ferguson y aprendió que lo más importante de un equipo es que los jugadores se entiendan entre ellos mismos. Así lo aplica ahora como entrenador y no está claro si lo hace con demasiado éxito. Los diablos dependen demasiado de la inspiración de sus estrellas y de que el rival no haya encontrado la fórmula para explotar sus defectos. El resultado es un partido como el de Berna ante el Young Boys, dominado sin esfuerzo en los primeros minutos, pero derrumbado por la expulsión de Wan Bissaka al filo del descanso. Un equipo vulnerable a los contratiempos.

Estrella: doble estrella portuguesa

El líder de este equipo desde hace tres años es Bruno Fernandes. Lo es sin paliativos y desde el primer partido que jugó. Él construye, asiste, remata y dirige sobre el campo como un mariscal ofensivo. Pero la llegada de Cristiano no puede dejar las cosas igual. Además de ser una superestrella, Ronaldo sigue siendo un enorme goleador y su impacto en el equipo ha sido también inmediato. Entre los dos se reparten galones y aún no está claro que lo hagan bien. El pasado sábado, Bruno tiró al limbo un penalti que debió tirar Cristiano, minutos después de que Cristiano malgastara una falta al borde del área, la especialidad de Bruno.

Debilidad: el banquillo

Ya hemos visto que el United es vulnerable a los contratiempos. Lo fue en Berna y lo fue en casa la semana pasada ante el Aston Villa. Posiblemente sea el peaje a pagar de un equipo formado por grandes estrellas y liderado por un entrenador sin galones. Lo que no pueden los disparos de Bruno, los pases lejanos de Pogba o los remates de Cristiano, no es capaz de solventarlo la pizarra de Solskjaer, que bastante tiene con decidir si Pogba juega por la izquierda o libera el ataque incrustándolo en el mediocampo. El United es un equipo libre que perderá contra el técnico que sepa desactivar a sus mejores piezas.