MALLORCA

El Mallorca suspende de empleo y sueldo a Dani Rodríguez

El RCD Mallorca ha anunciado que le retira la capitanía a Dani Rodríguez con efecto inmediato y le suspende de empleo y sueldo tras sus críticas públicas al entrenador bermellón, Jagoba Arrasate.

EFE

Madrid |

Getty

El futbolista lanzó dos publicaciones en Instagram donde criticó abiertamente la decisión del técnico en el partido ante el Real Madrid de dar minutos a Jan Virgili antes que a él. “Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, dijo en su segunda publicación. “Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”, añadió en un intento de disculparse ante la afición, en un episodio que ha terminado de la peor manera.

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. “Tenemos que tomar medidas”, dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.

