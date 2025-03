Luis de la Fuente: "Respetemos a este grupo, aquí es muy difícil entrar"

LEER MÁS Raúl Asencio e Íñigo Martínez, grandes novedades en una lista de De la Fuente en la que no están ni Isco o Joan García

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, eludió este viernes hablar de las ausencias en su lista para la eliminatoria ante los Países Bajos y prefirió centrarse en sus 27 "superconvocados", al tiempo que pidió respetar al grupo de elegidos, la mayoría de ellos campeones de Europa y de la Liga de Naciones, que hace que sea "muy difícil entrar".

Grupo consolidado

"Yo me quedo con la alegría de que haya 27 superconvocados, que estén los Baena, Pedri, Olmo, que si no hubieran estado, también seguramente hubieran supuesto alguna sorpresa. Eso es lo que celebro, que tengamos tantos futbolistas para convocar y otros muy buenos que, desafortunadamente, en este caso no pueden estar", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista de convocados para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante los Países Bajos.

El riojano insistió en que "afortunadamente, hay más futbolistas que podrían estar que los que están". "Es otro de los casos que demuestra la grandeza y la fortaleza del fútbol español, que futbolistas como Isco o Gavi, desafortunadamente no están, pero tendrán su oportunidad cuando creamos oportuno", apuntó.

El seleccionador tiene claro que han conformado "una superselección". "En este caso, para el plan de juego y de partido que tenemos y para cumplir todas las expectativas, es la mejor que se puede hacer", remarcó De la Fuente.

Este pidió a los que no han entrado que sigan "trabajando exactamente igual o más". "Es muy difícil entrar en este grupo porque hay muy buenos futbolistas. Respetemos a este grupo, que es el vigente campeón de Europa y de la Liga de Naciones, luego entrar aquí no es fácil. Y eso demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha capacidad y mucho sacrificio. Que lo sigan haciendo así, que tendrán su oportunidad cuando creamos oportuno", afirmó el de Haro.

Cuidar a Yamal

A nivel individual, elogió a Pedri González, que "ahora mismo está en un momento de madurez, de rendimiento, de interpretar el juego como no ha tenido hasta ahora". "Pero sigo también diciendo que seguramente tampoco hemos visto al mejor Pedri. Para nosotros es muy importante porque nos da mucha versatilidad y yo ya he dicho públicamente que aquí le vemos en posiciones un 'poquito' más adelantadas y más cerca del área", expresó del canario, que también "lo hace excepcionalmente bien" en el FC Barcelona jugando "de '8'".

"Lamine (Yamal) sigue su proceso de crecimiento, de formación y de madurez, estamos hablando de un jugador que parece que lleva jugando con nosotros mucho tiempo y tiene 17 años. Hay que pedirle que siga disfrutando del fútbol y haciendo lo que le gusta, que lo haga con esa manera de entender el fútbol", consideró sobre el joven extremo del Barça.

De la Fuente sabe que Yamal "puede llegar muy lejos" y envió un mensaje en forma de reproche a los medios, que serán "los primeros" que le vayan a "criticar y matar cuando lleve dos días sin meter gol". "Tiene que estar preparado para esa crítica, es parte de la madurez y la formación de un futbolista, pero todos celebramos que esté jugando con nosotros y de contar con un futbolista con este talento", confesó.

De Álvaro Morata, reiteró que su "rol siempre va a ser muy importante, sea jugando o sin jugar". "Siempre suma y aporta muchísimo, sabe estar en los momentos de mayor dificultad y luego es un gran futbolista. Tiene un currículum impresionante, ha jugado en los mejores clubes del mundo y sigue jugando a un nivel altísimo", destacó del capitán de la 'Roja'.

También habló de Rodri Hernández, "insustituible, el mejor jugador del mundo en su posición", pero que está sustituido por Martín Zubimendi, "el segundo mejor del mundo" en ese lugar del campo, y con "un futbolista que está en proyecto de serlo también" como Marc Casadó. "Rodri está en una recuperación asombrosa y si no tiene ningún contratiempo quizás antes de lo previsto pueda estar jugando al fútbol y enseguida participando con la selección en partidos importantes", deseó-

El seleccionador nacional demandó "disfrutar y valorar" lo que tienen actualmente, que "no es fruto de la casualidad" sino de un "grandísimo trabajo que se hace en los clubes y de formación para que estos futbolistas tengan esta base para poder llegar a donde han llegado". "Luego, por supuesto, la actitud del futbolista que quiere cada día ser mejor. Y eso hace que cada día esta selección sea más competitiva", aseveró.

En cuanto a la eliminatoria con los Países Bajos, recordó que "es la primera vez" que va tener un cruce a doble partido, algo que le agrada porque "significa recuperar el espíritu" que se puede vivir en la Copa del Rey, su competición "favorita". "Queremos hacer una gran eliminatoria y clasificarnos para la 'Final Four'. Creo que no se va a decidir hasta el segundo partido aquí porque nos enfrentamos a una superselección, una de las mejores selecciones de Europa y con jugadores de máximo nivel", advirtió.

"Será una eliminatoria que nos va a exigir estar al nivel que tuvimos en la Eurocopa, de máxima capacidad, de máximo rendimiento, de mejor comportamiento de todos los jugadores y de todo el cuerpo técnico, evidentemente. Veremos una gran eliminatoria, seguro", manifestó el riojano.

Homenaje a Valencia tras la DANA

De la Fuente también se refirió a la marcha de Pablo Amo de su cuerpo técnico. "Pablo Amo es más que un amigo, es un técnico contrastadísimo y lo va a demostrar en el destino que va a estar, le deseamos toda la suerte del mundo", apuntó de su antiguo ayudante, ahora técnico del Al Arabi saudí.

El técnico dio la lista desde Valencia, sede de la vuelta de cuartos ante Países Bajos, pero sin ningún jugador 'che'. "Tenemos que acostumbrarnos a que es la representación de un país, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representa esta selección, que es a todos nosotros, independientemente de que haya uno o no del club", zanjó.

Sí dejó claro que se sienten "muy cómodos" jugando en Mestalla porque en la ciudad hay "una grandísima afición" que siempre ha recibido a la selección "con los brazos abiertos". "Espero que este idilio se mantenga durante muchísimo tiempo", subrayó, al tiempo que opinó que Valencia "debería ser una de las sedes" del Mundial 2030 "por ciudad, por afición, por estadio, por historia o por tradición".

Finalmente, el de Haro reconoció "mucha emoción" de su paso por las zonas más afectadas por la dana del pasado mes de octubre. "La verdad es que a uno se le encoge el corazón. Hay que recordar esos momentos tan dramáticos, pero a la vez transmitir fortaleza y esperanza. Lo que he dicho en el vídeo, que a España y su fútbol no se les olvida, ni les olvidan ni les van a olvidar, ojalá que la recuperación sea completa lo antes posible", resaltó.