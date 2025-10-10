laliga

Luis Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo

El Real Oviedo anunció este jueves la contratación como nuevo entrenador de Luis Carrión, que regresa a la capital del Principado para ponerse al frente del equipo tras la destitución de Veljko Paunovic.

Luis Carrión, nuevo entrenador del Real Oviedo | Getty

Carrión firmará con el club azul hasta final de temporada y su cuerpo técnico lo formarán Mikel Rico (segundo entrenador), Cristóbal Fuentes (preparador físico), Jesús Unanua (preparador de porteros) y Javier Benavides (analista), estos dos últimos continuando en el club. Este viernes por la mañana, el entrenador barcelonés dirigirá su primera sesión de trabajo en El Requexón y a las 13:30 horas será presentado en el Carlos Tartiere, donde esta tarde se han podido leer pancartas de agradecimiento a Veljko Paunovic.

Carrión, que encara su segunda etapa en el Real Oviedo tras caer eliminado en la final del playoff de ascenso de 2024, sustituye a un Veljko Paunovic que sí consiguió ascender con el club azul y que, tras ocho jornadas en primera, tiene al equipo azul fuera del descenso con dos triunfos y seis derrotas.

