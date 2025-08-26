Lucas Vázquez firma hasta 2027 con el Bayer Leverkusen tras diez años en el Madrid

Lucas Vázquez ya tiene destino. El lateral gallego, que cerró este verano una etapa de diez temporadas en el Real Madrid, ha sido anunciado como nuevo jugador del Bayer Leverkusen. A sus 34 años, afronta por primera vez una aventura fuera de España y lo hará en la Bundesliga, bajo las órdenes de Xabi Alonso.

El club alemán confirmó que el futbolista llega libre y ha firmado contrato hasta junio de 2027. Vázquez lucirá el dorsal 21 en un equipo que busca reforzar la banda derecha tras la marcha de Jeremie Frimpong al Liverpool. "Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal", afirmó en su presentación.

El gallego explicó además que el proyecto alemán encaja con sus expectativas: "Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen".

Una carrera marcada por títulos

El jugador criado en Curtis deja atrás un palmarés al alcance de muy pocos. Con la camiseta blanca disputó 402 partidos, acumuló más de 22.000 minutos y participó en 98 goles entre tantos y asistencias. En total, levantó 23 títulos, entre ellos cinco Champions League, cuatro Ligas, cuatro Supercopas de España y un título de Copa del Rey. También vivió una cesión al Espanyol en la temporada 2014-2015 antes de consolidarse definitivamente en el primer equipo madridista.

Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, destacó la importancia del fichaje para el actual campeón alemán: "Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años. Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo".