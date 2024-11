REAL MADRID

Lucas Vázquez entra una lista sin Vinicius para Liverpool

El lateral de Curtis ha recortado los plazos de recuperación de su lesión muscular y entra en la convocatoria para viajar a Liverpool este martes, pero no es segura su participación en un partido decisivo para las aspiraciones del Real Madrid en la Liga de Campeones. Rodrygo Goes y Tchouaméni no han llegado a tiempo

EFE