Louzán confirma que la final del Mundial 2030 será en España: "Aquí se celebrará"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha anunciado este lunes que España "liderará el Mundial" del año 2030 y que será en nuestro país donde se celebrará la final después de que se abriera el debate sobre la posibilidad de que ésta pudiera ser en Marruecos.

"España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo", ha afirmado contundentemente Louzán en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Desde que se anunció que el Mundial de 2030 sería organizado por España, Portugal y Marruecos, se ha especulado con la posibilidad de que fuera el país africano quien acogiera la final, especialmente después de que la Federación marroquí expresara públicamente su interés por hacerlo.

Portugal está fuera del debate ya que no ninguno de sus estadios cumple con los requisitos de aforo necesarios, así que la decisión queda entre España y Marruecos.

En nuestro país existen las opciones del Santiago Bernabéu (Madrid) y el Camp Nou (Barcelona), mientras que Marruecos proyecta la construcción de un gran estadio en Casablanca con el objetivo de albergar esa final, aunque los problemas organizativos vistos en el país en estas últimas semanas durante la celebración de la Copa de África han hecho que su candidatura pierda fuerza.

"Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial", ha explicado Louzán.

Se adelantará la final de la Copa del Rey

Otro de los asuntos que el presidente Louzán ha confirmado este lunes ha sido que la final de la Copa del Rey 2026 se adelantará una semana debido a cuestiones de seguridad, ya que la primera fecha prevista coincide con la celebración de la Feria de Abril en Sevilla.

"Falta saber si pudiera ser el 18 o el 19 de abril, pero es 100% seguro que va a ser ese fin de semana para que no haya más cambios", ha señalado.

La fecha no ha podido cerrarse aún porque depende del calendario del Betis, equipo que juega esta temporada sus partidos como local en La Cartuja, donde se disputará la final.

Este cambio de fechas afectará también a la jornada liguera, algo que no preocupa a un presidente de la RFEF que afirma que ya están trabajando en ello. "Habrá un desplazamiento en la jornada, sí. Estamos ya desde hace unos días trabajando y todo va a ir por el camino que corresponde", ha explicado.